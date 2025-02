Veebruar sai kiiresti otsa nagu aevastus. Märtsi esimeste päevade ilmumine kalendrisse annab lootust, et vahepealse petukevade järel tuleb peagi tõeline pungade paisumine ja õite puhkemine. Et aga sel nädalalõpul on veel siin-seal lund ja jääd, on võimalus neidki nautida.