Jõgeva vallavolikogu liige liitus Keskerakonnaga

Mulle sümpatiseerib Keskerakonna tervemõistuslik ja konservatiivsem lähenemine Eesti ühiskonna sõlmküsimuste lahendamisel. Püüan anda oma panuse, et aidata kaasa nii Eesti riigi, Jõgeva valla kui ka Keskerakonna arengule, põhjendas otsust Marko Saksing, kes on Jõgeva spordiklubi Tähe juhatuse esimees ja treener ning kelle peres kasvab seitse last.