Jätkuvas keerulises majandusolukorras on mõistlik ettevõtjatele appi tulla ja reklaamimaks Jõgeva vallas tühistada, ütles Jõgeva vallavanem Taavi Aas. Ta lisas, et reklaamimaksu tühistamine vähendab ettevõtete maksukoormust, see omakorda võib soodustada kohaliku ettevõtluse kasvu ja arengut.