Ülikoolilinna jõudsid need Lõuna-Ameerikast pärit taimed tegelikult juba suvel, ent vajasid enne näitusele panekut aega, et kohaneda ja kosuda.

Juba mitmendat aastat toodi need ühest Ecuadori orhideeaiandist, sest see Andide mäeahelikuga piirnev riik on tohutult liigirikas, rääkis botaanikaaia vanemaednik Sten Mander. «Ecuadoris on teada üle 4000 taksoni erinevaid orhideesid,» märkis ta. «Eestis on neid võrdluseks ligi sada korda vähem.»