18. mail 2024. Salmel. Terrassile on kogunenud Priit Jõgi, Erki Berends, Kai Maran, Aime Jõgi, Krista Aru (keskel), tema taga peidus Mare Pihlak ja Aune Unt ning paremal Mati Määrits.

See oli 18. mail 2024. aastal. Päev enne suurt kogunemist Tornimäele, kus ajakirjandusprofessor Juhan Peegli kuju avamiseks oli kõik juba valmis. Leppisime kursusekaaslastega kokku, et need, kel vähegi sobib, kogunevad Saaremaale päevakese võrra varem ja õhtul saame minu kodu terrassil kokku.