Muinasjutt imelisest aasast ohtliku trepini. Siuru kohta laekus sadakond ettepanekut

Kui mitmed pöördumised puudutasid peamiselt Siuru ehitamiseks ohverdatavaid puid ja põõsaid või olid ühelauselised «ei taha, ei sobi» mõttesähvatused, siis Renniti hinnangul on Siuru ümber punutud lausa muinasjutuline loor, mis jääb tegelikkusest kaugele. Tema pöördumine on ühtaegu filosoofiline, irooniline ja terav.

«On i​seloomulik, kuidas Siuru projekti esitletakse – meile vestetakse ilusaid muinasjutte metsasalust, jõelammist, paikadest, mis ei mahu kuidagi sellesse ruumi ära, mis pole meie võimes ega kätes,» seisab Renniti pöördumises. «Reflektsioon võiks olla aus nii ümbritseva osas kui ka selles, mis hinnaga me seda teeme, kelle arvelt me seda teeme, kui palju on linnakodanikel sisulist huvi kultuuriasutusi pidevalt ja järjekindlalt külastada.»