Uisutajad kulutasid raeplatsi liuväljal ligi 100 000 eurot

«Tore on see, et inimeste huvi on suur olnud ja tahetakse aktiivsed olla,» ütles väljakut haldava Tartu sündmuste korralduskeskuse direktor Maarja Liba. Tema sõnutsi on joonistunud välja muster, kus detsember on uisutajate seas kõige menukam ning jaanuar ja veebruar on veidi vaiksemad kuud.