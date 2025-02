«Kuid see lugu ...» imestab Siiri Kullamaa ja ohkab südamest.

Siiri Kullamaa ülesanne õdede liidus ongi tegelda ametiühinguliste teemadega ning aidata lahendada töötajate ja tööandjate vahelisi probleeme. Nüüdset teemat sisse juhatades rõhutab ta, et esimest korda on tegemist nii häbematu vastasega, kes avalikult vassib, kes ei adu absoluutselt seadusi, kes arvab, et võib töötajate lepinguid ise muuta ja kirjutada neisse mida tahes ning kelle pädevuse saab seada küsimärgi alla.