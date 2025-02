Arvustus Õilis kuningas Arthur valitseb kolmežanrilises ooperilavastuses

Sadamateatris esietendunud «Kuningas Arthur» on kolme žanri lavastus ja sobib seetõttu vastuvaidlematult meie kolmežanriteatri Vanemuise repertuaari. 17. sajandil loodud ooperi helilooja on Henry Purcell, libreto on kirjutanud John Dryden. Lavastuse tutvustusest saame lugeda, et tolleaegne ooper oli poliitiline allegooria kaasaegsest võimuvõitlusest.