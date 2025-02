ARVUSTUS Markus Kasemaa kunstis heiastub tema isa Andruse looming

Markuse nüüdsel näitusel on ainult kaks rida pilte väikeste hingamispindadega. Isal olid joonistused, pojal on enamasti õlimaalid. Ühine on nende žanr, figuraalkompositsioonid kirglikus liikumises ja tihti kubistlikus vormikäsitluses ning neutraalsel taustal. Siin on üks erinevus: Markus paigutab oma kompositsioonid rangelt pildi keskele.