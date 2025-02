Koolitused aitavad tartlastel kriisideks valmistuda

Koolitustel räägitakse sellest, mida saavad korteriühistud ja elanikud teha, et olla valmis elutähtsate teenuste katkestusteks ja kriisiolukordadeks. Koolituste teemad on elekter, küte, vesi, kanalisatsioon, side, keldrite korrashoid ja varjumine.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on elanikkonnakaitse oluline teema ja seepärast tuleb põhitõdesid meelde tuletada. «Suuname need koolitused eelkõige korteriühistutele, et parandada elanike oskust saada hakkama olukorras, kui kortermajas peaks mingiks ajaks kaduma elekter, küte või muud teenused. Korraldame aasta jooksul 20 koolitust, et kõik soovijad ära mahuksid,» ütles Klaas.