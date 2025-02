GALERII Suusasõbrad võtavad talvest viimast ja panid kiiruse proovile uisusprindis

Üllar Hallik ütles, et rajaolud olid igati head ja rada kiire. Tõsi, tehnika võinuks parem olla. Ta põhjendas, et kuna kunstlumega rada on jäine, tuleb osata õiget «sakki» paremini sättida. «Kuid no tore, et vähemalt siin suusatada saab!» võttis Hallik aga tingimused positiivsel noodil kokku.