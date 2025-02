Kaks Tartu linnakirjanikku esinevad Ukraina toetuseks Potocki palees Krakówis

Eesti saatkond Varssavis on teada andnud, et 2015. aastal Odessas alguse saanud kirjandussündmus on sõja tõttu viimasel kolmel aastal olnud ringreisil. 2022. aastal võõrustas festivali Batumi, 2023. aastal Bukarest ning tänavu on 28. veebruarini kirjandussõpradel võimalus kohtuda kirjandusmaailma tuntud nimedega Potocki palees Krakówi peaväljaku ääres.