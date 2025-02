Tartu valda spordihoone rajamise konkurss läheb uuele ringile

Sama konkursi kuulutas vallavalitsus välja juba tänavu 6. jaanuaril, ent tulemust see ei andnud, ja nii otsustati Tartu vallavolikogu 19. veebruari istungil, et vallavalitsus kuulutab samadel tingimustel välja uue konkursi.

Raadi piirkond on kiires arengus: valminud on Nõlvakaare tänava ridamajad, elanikest on tulvil kortermajad Raadiraja, Erminurme, Kaupmehe tänaval ja Pärna alleel. Lisaks jätkub korterelamute ehitus mitmel pool alevis, sealhulgas hoonestatava kinnistu vahetus läheduses Ermi, Piloodi ja Eskadrilli tänaval. Tartu vald on asunud Keskuse teele rajama Raadi hariduskeskust, mis koosneb Raadi põhikoolist, uuest lasteaiast ning tulevikus rajatavast spordihoonest ja staadionist. Keskuse teel valmib lasteaed aastal 2025 ning põhikooli hoone aastal 2029. Raadi põhikool alustab tegevust lasteaia hoones ja võtab esimesed õpilased vastu 2025/26. õppeaastal.