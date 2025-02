Tagumises pingireas oli istet võtnud Hele Laaneleht, kes on enda sõnul läbi ja lõhki tartlane ning on seega aastapäeva kontsertaktustel varemgi käinud. «Olen pensionär, lapsed on mööda ilma laiali ning vabariigi aastapäeva veetsin tegelikult üsna üksi,» rääkis ta. «Sestap on eriti tore seda tähtpäeva siin ühes teistega tähistada.»