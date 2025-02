Viljatutel meestel on viis korda rohkem kasvajatega seotud geenileide kui viljakatel

Varasemad uuringud on näidanud, et väiksema seemnerakkude arvuga meestel on kaks korda suurem tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda, ning sedagi, et ka nende meeste sugulastel esineb suuremat vähiriski, rääkis uuringu üks autor, Tartu ülikooli inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna.