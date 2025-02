Miss Valentine teeb jälle rekordi, võistlema asuvad 55 riigi tipud

Osalejaid tuli sel korral tõesti palju: ligi 1500 sportlast 55 riigist. Vaid Austraalia jääb tänavu esindamata. Mullu kogunes 30. Miss Valentine’ile üle tuhande võimleja 45 riigist. Seega on rekordiparandus igati korralik.

Millest nii suur huvi välismaalt Eestisse, Tartusse tulla? «Tullakse, sest siin on koos nii iluvõimlejad kui ka rühmvõimlejad ja nooremad saavad näha vanemaid sportlasi, kelle pealt on neil palju õppida,» kostis Janika Mölder. «Lisaks teen kogu aasta jooksul tööd selle kallal, et seda võistlust ja Tartut teistele tutvustada.»