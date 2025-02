ERMis on 2. märtsini Jaapani visuaal- ja helikunstniku Ryoji Ikeda näitus. Lisaks sügavale sisule pakub see üllatust arvutimänguritele ning ka tehnika- ja teaduse-huvilistele, märkis ERMi juht Kertu Saks.

Hiljuti teatas Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Kertu Saks, et paneb ameti maha ning seda tehes märkis ta, et mitme kriisi tõttu on ajad keerulised, tuleb teha kärpeid ja ERMis on vaja koondada 3,6 ametikohta.