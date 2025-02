Tolmupilved hõljuvad tänavate kohal veel tükk aega

«Jälgime ilmaennustust pidevalt, kuid praegu on näha, et öökülmad püsivad veel tükimat aega,» ütles ta. «Veebruaris kindlasti ei saa tänavate puhastamist alustada, praeguse ennustuse kohaselt võib märtsiski veel lund sadada, seega on raske prognoosida, millal saab hakata tänavaid tolmust puhastama.»

Tänavune talv on Tartus lumekoristuse poolest olnud siiski võrdlemisi lihtne aasta, kui võrrelda seda eelmise kolme talvega. Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg on lumekoristuse kohta statistikat kogunud 1996. aastast ning rääkis, et kui sel talvel on tänavatelt minema veetud ligi 12 000 kuupmeetrit lund, siis mullu 66 253. Aasta varem veeti linnast välja 58 700 ning 2021/2022. talvel 65 000 kuupmeetrit lund.