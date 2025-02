Martin Hallik: rahu Ukrainas ja sõda Siurus

Kultuurikeskus Siuru on vaieldamatult suurprojekt kogu Eesti mõistes. Iga suure projekti juhil on riskide haldamise tabel, kus riskid on kategoriseeritud ja hinnatud ning mida suurem risk, seda üksikasjalikum riski maan­damise meetodi ja tegevuse kirjeldus.

Siuru kõige suurem risk on see, et ta läheb palju kallimaks kui planeeritud. Selle küsimuse vastuseks on olnud kaljukindel seisukoht, et ei lähe kallimaks.