Koolivaheaja kalastuspäev kutsub Anne kanalile õngitsema

Hoolimata sellest, et ilmad on juba üsna kevadised ja päevasel ajal näitab termomeeter soojakraade, püsib jää veel kenasti tükk aega, seega õnnestub kindlasti laupäeval jääpüüki teha, lubas kalastuspäevade koordinaator Tiina Lilleleht.

Juhendajateks on päeva jooksul Lõuna-Eesti kalastajate klubi liikmed Lea Saar ja Peep Männil. Kui talviseid püügivahendeid endal pole, saab need laenata kohapeal. Ka püügiks vajaliku sööda saab juhendajatelt.

Oodatud on juba nii kogenud noored kalastushuvilised, kes on enne õngitsemisega tegelenud, kui ka need pered, kellele see on esimene kokkupuude kalapüügiga. 1.–3. klassi lapsed saavad osaleda ainult koos ema-isaga, 4.–9. klassi õpilased on oodatud õngitsema ka iseseisvalt, kuigi võivad samuti vanematega tulla.