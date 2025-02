Tiina Stelmach on sihtasutuse Agrenska Fond juhatuse liige ja pereteenuste juht, kes on oma elutöö pühendanud erivajadustega lastele ja noortele, aga ka nende vanematele.

Kaja Mõttus on Kõrveküla põhikooli köögi juhataja, kes on köögis töötanud üle kolme kümnendi, et valmistada noortele täisväärtuslikku ja kohalikust toorainest toitu.