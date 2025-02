Muusikalisest kodust laulutuule tiibadesse saanud koloratuursopran Aino Seep (25. veebruar 1925 – 8. juuli 1982) lõpetas Tartu muusikakooli aastal 1949 ja asus ametisse Vanemuises. Praegu on samas teatris ooperisolist tema pojapoeg Simo Breede, kellele on tema vanaemast räägitud kui ääretult soojast ja südamlikust, väga kaunist ja säravast kolleegist. «Mulle on öeldud, et mul on tema naeratus,» lisas ta.