PILDID Peipsiääre vald pälvis Läänemere kultuuripärli tiitli

«Kultuuril on ainulaadne võime meid ühendada, vestlusi algatada ja suhteid kujundada. Just see teeb meie ühiskonnad vastupidavamaks. Vastupidavus ei tähenda muutuste vältimist. Vastupidavus tähendab suutlikkust kohaneda ja areneda. See ei ole vaid raskuse vastu seismine, vaid nende kaudu tugevamaks saamine – samal ajal säilitades elukeskkonna unikaalset identiteeti,» kommenteeris Kristine Lipina.