GALERII Vabariigi aastapäeva tähistamisel tuletasid kõnelejad meelde praegu maailmas toimuvat

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama tulnud mitmesaja inimese ees kõneles linnavolikogu esimees Kaspar Kokk sellest, kuidas praegu maailmas toimuva valguses on eriti oluline mäletada seda, mida tähendab vabadus ja kui raskelt see meil on õnnestunud kätte võidelda ja kui keeruline on olnud eestlastel seda tähistada.