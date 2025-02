Neid tervitas Nõo kirikuõpetaja Mart Jaanson, kes tõdes, et kuigi meie rahvas on väike, oleme võimelised tundma suuri tundeid. «Üks selliseid päevi on täna – meie iseseisvuspäev,» märkis ta. «Igal rahval polegi iseseisvuspäeva. Eestlastena tunneme uhkust oma riigi üle ning täname mõttes neid, kes selle 107 aastat tagasi välja kuulutasid.»