GALERII Vaata, kuidas jagasid vabavõitlejad Raju 17 võitlusõhtul hoope ning kes seda jälgima olid tulnud

Evecon Raju 17 peamatš lõppes sekund enne esimese raundi lõppu, kui Maikel Astur ​lõi rumeenlase Damian Zaharia põlvelöögiga nokauti. Need olid pingelised pea viis minutit, sest suurema osa ajast oli Astur olnud vastase kägistuses. Kuid võit tähendab, et Asturi arvel on nüüd 4 võitu, Zaharial aga 3 võitu ja 4 kaotust.