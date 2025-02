Linnapea Urmas Klaas vabariigi aastapäeva kõnes: igatsus valguse ja kindluse järele on meile igiomased

Kui Postimehe lugejad täpselt saja aasta eest lehe avasid, leidsid nad sealt Jaan Tõnissoni artikli pealkirjaga «Vaim on, mis elavaks teeb!», mille sissejuhatuses kirjeldab Tõnisson vaimu tärkamist. Ta kirjutab: «Külm on toonud meelte tõusu, kus tuju oli langemas ja on täitnud inimeste südamed uue julguse ja lootusega.» Sealtsamast ajalehest leiame üle lehe laiuva reklaami, mis teatab, et Eesti Vabariigi iseseisvuse seitsmendal aastapäeval toimub Philipsi lampide illuminatsioon Suurturul, Raatuse ja Kivisilla pool otsas, kus õhtul kella 7 ja 10 vahel põlevad kaks Philipsi hõõglampi, mis võrdub 20 000 küünla valgusega.