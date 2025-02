«Rattad on Iljušinilt, sillad ja raam aga UAZikult,» räägib suure õhinaga Kallaste kohalik mees Alex Terentjev ühele kalurite jääsõidukile ehk karakatile osutades. Suure melu ja sumina saatel peeti laupäeval Peipsi kaldal juba traditsiooniks saanud Karakatitsat.

«Traditsioonidest on Kallastele jäänud ainult sibulalaat ja Karakatitsa. Viimane on põlvest põlve edasi kandunud traditsioon ja nii see peabki olema,» sõnas Terentjevi sõber Martin Zaitsev.