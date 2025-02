GALERII Raamatuga kaasas käivate lugude tegelaste seas leidub luulelembene sõjamees ja magusamaias rott

Tartu linnaraamatukogus avati näitus raamatutest, millest mõni on küll ka välimuse poolest eriline, kuid vitriinidesse tähelepanu alla on need seatud eelkõige seepärast, et igaühega neist käib kaasas eriline lugu. Seepärast ongi näituse koostanud raamatukoguhoidja Kaja Kleimann andnud näitusele pealkirjaks «Looga raamat».