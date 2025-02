GALERII Tartlased tähistasid ERMis Eesti Vabariigi 107. aastapäeva

Ene-Margit Tiit sõnas oma tänukõnes, et aukodaniku tiitli saamine on talle suur au, kuid lisas siis, et tal on eriti hea meel selle üle, et saab olla just Tartu aukodanik. «Vaba Tartut kannab Tartu vaim, mille sisuks on vaimsus, kultuursus ja haritus – kõik see, mis viib meie rahvast edasi ja tõstab kõrgemale,» sõnas Tiit.

Endine Tartu linnapea ja Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ütles, et Tartus on talle õpetatud seda, et kõige suurem varandus on see, mis inimesel kahe kõrva vahel seisab. «Mulle on siin selgeks tehtud ka see, et kui sa tahad midagi saada, pead selle nimel pingutama,» sõnas Ansip ning lisas, et on tartlastele toetuse ja tunnustuse eest väga tänulik.