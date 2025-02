Koolid kutsuvad tulevasi õppureid avatud uste päevale

Luua Metsanduskooli turundus- ja kommunikatsioonijuht Kairit Prits ütles, et avatud uste päev pakub huvilistele võimaluse näha, mida õpitakse, kuidas oskusi lihvitakse ning kuidas elatakse Luua metsanduskoolis. Lisaks on võimalus saada aimu sellest, milliseid võimalusi pakub kool tuleviku karjääri osas või oma teadmiste täiendamise osas välismaal. «See on suurepärane võimalus kõigile, kes kaaluvad oma tuleviku siduda perspektiivika ja pidevalt areneva metsandusvaldkonnaga,» ütles ta. Huvilisi oodatakse avastama Luua metsanduskooli ja selle pakutavaid võimalusi. «Oskustega spetsialistid on hinnas igas valdkonnas ning kutseharidus pakub võimalusi kiirteeks nii tööturule kui ka kõrgharidusse.»