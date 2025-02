Vallavanema ameti kõrvalt on jäänud olematu aeg ettevõtlusega tegelemiseks ning tuli valida, kas päästa ettevõtet või keskenduda valla juhtimisele, sõnas Värv. «Jõudsin selgusele, et C. T. Grupp ei ole enam võimeline jätkama, ning otsustasin, et kõige ausam ja õigem on esitada kohtule pankrotiavaldus,» lisas ta.