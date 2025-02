Hannes Astok: vana ei tähenda välja surnud

Austet linnaarhitektil oli osaliselt õigus. Osa aknaid oligi pimedad! Näiteks olid õhtul pimedad kontoriruumide aknad, sealhulgas ka raekoja ja teiste linnavalitsuse hoonete aknad. Millest järeldub, et inimesed ei tee eriti palju ületunde ja saavad oma töö kaheksast viieni kenasti tehtud. Kuidas siis saada aknad valgeks? Kui ametnike arvu linnavalitsuses näiteks kolmandiku võrra vähendada, oleks tõenäoline, et tuled põleks kuni kella kaheksani õhtul, et koondatud ametnikest järele jäänud töö ära teha.