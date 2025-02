juhtkiri Emajõgi üllatab. Jälle

Viimaste aastate lumevaesed talved ja lume sulamise viis on Emajõe veeseisud rekorditest ja inimese elu häirivatest kõrgustest kaugel hoidnud. Pisut ka uinutanud, sest kui kriis kohe ei paista, siis on ju aega valmistuda küll. Millalgi tulevikus.

Me teame aga ka, et seekordne rekordtase 260 sentimeetrit Tartu mõõdulati nullist arvates ei ole ligilähedanegi sellele, mida Emajõgi on Tartus suutnud. Veetaseme absoluutne rekord on veel tubli meeter enam, 373 sentimeetrit üle nulli, see mõõdeti aastal 1867. Kuid üle kolme meetri on vesi kerkinud ka sellel sajandil.