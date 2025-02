Üleskutse Tartu ülikool otsib Eesti pikimat vastlaliugu

Pikimat vastlaliugu saab lasta juba tänasest kuni vastlapäeva lõpuni ja see tuleb dokumenteerida ja kirja panna veebilehel vastlaliug.ee .

Võistlusel osalemiseks tuleb laskuda nõlvalt alla kelgu või muu libiseva vahendiga, dokumenteerida liu algus- ja lõpp-punkt koos videoga ning esitada need korraldajatele. Selleks on sul aega kuni vastlapäeva viimaste tundideni. Võistlusel on aga omad reeglid, mida silmas pidada.