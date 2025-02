Vaagnapõhjahäired ei ole üksi naiste probleem, neid esineb ka meestel ja lastel. Abi saab paljude erialaspetsialistide koostööst

Urogünekoloogid ravivad vaagnapõhjahäireid vaagnapõhja taastavate laparoskoopiliste ja tupekaudsete operatsioonidega, kuid kirurgia on ainult üks osa ravist. Vaagnapõhi ise on kompleksne, see koosneb kusitit, tuppe ja pärasoolt toetavatest lihastest, sidekoest ja närvidest ning kahjustused võivad esineda kõigis neis struktuurides.

Juhatuse liikmed, füsioterapeudid Anu Toonverk ja Anete Peterson tuletavad meelde, et günekoloogia valdkonnas räägitakse sageli vaagnapõhjatreeninguist kui olulisest abimehest. Nii see tõepoolest ongi. «Vaagnapõhjalihaste treenimine parandab nende jõudu, vastupidavust, lõõgastusvõimet või nende kombinatsiooni,» selgitas Anu Toonverk. «Kuna vaagnapõhjalihastel on oluline roll põie ja soole sulgurlihaste mehhanismis, siis on nende lihaste teadlik treenimine oluline nii kaebuste ravis kui ka ennetamisel. Kõik naised, igas vanuses, peaksid terve elu vältel vaagnapõhjalihaseid treenima!»