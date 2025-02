Narva haiglast tagandatud Ago Kõrgvee pälvis Narva linna kõrgeima autasu – hõbedase teenetemärgi

Narva teenetemärk on linna kõrgeim autasu, mida antakse erilise panuse eest Narva arengusse ja heaolusse. Autasu on valmistatud hõbedast ning sellel on kujutatud linna vappi, mida ümbritsevad viljapead. Esimest korda anti teenetemärk välja 2010. aastal.