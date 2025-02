Tartu kesklinna Lidli arhitektuurilise lahenduse «Puuluup» autor on arhitektuuribüroo Kauss. Kaupluse juures on 104 kohaga parkla, milles kolm parkimiskohta on mõeldud liikumispuudega inimestele ning kaks peredele. Samuti on ratturitele turvaliseks parkimiseks ette nähtud jalgrattakohad. Elektriautodele on kaks laadimiskohta.