Mitu päeva on Emajõgi ajanud üle kallaste ning tunginud inimeste hoovidesse ja kodudesse. Veetaseme tõusu üle kriitilise piiri on põhjustanud Tartust allavoolu olev lobjaka- ja jääummistus, mis on Veibri küla kandis jõeveele nii-öelda punni ette pannud. Miks ei võiks tekkinud ummistust õhku lasta? Või sellest mõne alusega läbi rammida?