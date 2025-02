Ministeeriumid kemplevad endiselt Tartu Agro maa pärast

Keldo selgitas, et majandusministeeriumi eesmärk on leida kompromiss riigi maksimaalse tulu ning põllumajandusliku loogika vahel. «Riik peab tehinguid tehes sarnaselt erasektori maaomanikele mõtlema majanduslikult ning lähtuma põhimõttest suurendada kasu ja vältida kahju, sama oluline on põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,» sõnas ta.

Majandusminister märkis, et Tartu Agro kasutuses on 58 maaüksust, kokku 2456 hektarit. Ta lisas, et kõik maatükid on väga heas asukohas, kõigile on juurdepääs avalikult teelt ning on iseseisva üksusena kasutatavad. Need on maatulundusmaa sihtotstarbega, on järjepidevalt ja hästi haritud ning atraktiivsed paljudele põllumajandustootjatele.