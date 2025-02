Emajõe tase ületas eile kriitilise piiri

Linnavalitsus alustas üleujutuseks valmistumist paari päeva eest, kui oli näha, et jõevesi jätkab tõusu. «Vaatasime üle, kus kraavid võivad hakata tagurpidi tööle, sulgeme need liivakottidega,» sõnas Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Kaks sellist kraavi on Supilinnas.