Reno Laidre: koha hooldekodus saab mõistliku aja ja jõukohase hinnaga

Tunamullu suvel jõustunud hooldereform tõi ööpäevaringse üldhooldusteenuse korraldusse suure muutuse – Tartu linna eelarvest makstakse hooldekodudes olevate tartlaste eest kohamaksust kinni hoolduskulu komponent, mis on umbes pool hooldekodu kohatasust. Inimestele on see suur ja positiivne muutus, mille tulemusel võiksid kõik vajajad hoolekandeteenust ka saada.