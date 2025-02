Märt Meesak: ajaloos antakse hinnang tegudele, mitte soovidele

Vabaerakonnas me toetame ühemõtteliselt seisukohta, et kohalike omavalitsuste valimistel peaksid saama valida ainult Eesti kodanikud. On täiesti arusaamatu ja põhjendamatu, et see pole nii. Põhiseaduse muudatus on jäänud kolmkümmend aastat hiljaks.

Kõige olulisem selle juures on aga see, et juba järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel eeloleval sügisel ei saaks valida agressorriigi kodanikud. Oleks mõeldamatu, et need inimesed, kes toetavad Putini agressiooni ja agressiivset poliitikat oma rahumeelsete naabrite vastu, saavad samal ajal valida Eesti Vabariigis esinduskogusid. Veelgi valem näeb see välja olukorras, kus needsamad inimesed teevad kaasa idanaabri presidendivalimise tsirkuses, andes sellega valimise mängimisele agressorriigis legitiimsust juurde. Samal ajal aga on neil täielik õigus valida iseseisva Eesti Vabariigi valla- ja linnavolikogu. Vastuolud on siin nähtavalt suured ning senise korra jätkumine vastuvõetamatu.