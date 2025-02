ELU ISE Korea popiidolite kuulsaks tantsitud rütmid toovad noored tartlased trennisaali

Korea keeles ​tähendab hana number ühte, mistõttu on see igati paslik nimi Tartu esimesele ja seni ainsale Korea poptantsuga tegelevale tantsustuudiole. Selle asutaja, pealinnast pärit Merlin Kasesalu on tantsinud küll maast madalast, ent tundis trennisaalis tihtipeale, et ükskõik kui väga ta tantsimist ka ei armastaks, ei tõmmanud miski teda sinna tagasi. Siis avastas ta Korea popmuusika ehk K-popi.