REPORTAAŽ Emajõe suurvesi tungib keset talve tuppa: «Ühtepidi pumpan vett välja, aga teisipidi jookseb aina sisse!»

Ihastes elav Martin-Sten Kadai rääkis, et mõlemal kahel viimasel ööpäeval on Emajõe veetase tõusnud ligi kümne sentimeetri jagu. Kui ta täna hommikul keldrisse läks, oligi vesi sinna juba sisse tunginud.

«Ah, siiamaani oleme kõik rekorduputused üle elanud, küll elame ka selle üle,» ütleb Ihaste elanik Martin-Sten Kadai hoovi ja keldrisse tunginud vett näidates. Ka Kvissentalis elav pensionär Veera Ots tõdeb, et kus neil nüüdki kriitilise piiri ületanud Emajõe veetaseme eest pääsu on. Pumbad on töös mõlemas majapidamises.