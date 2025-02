Emajõe veetase tõusis ööpäeva jooksul 12 sentimeetrit ja jõudis teisipäeva hommikuks Tartus 253 sentimeetrini üle mõõdulati nulli. Kriitilisest piirist lahutas kell 11 vaid sentimeeter ning on üsna selge, et see saab täna ületatud.