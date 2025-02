Põleng tõi ajaloolise häärberi pärast muretseva kultuurirahva taas kokku

2011. aastast kuulub häärber Eesti suurimale ehitusettevõttele AS Nordecon. Selle aja jooksul on tühjalt seisva maja seisukord märkimisväärselt halvenenud ning omanik pole renoveerimisplaani esitlenud. Nordeconi tütarettevõtte OÜ Embach Ehitus kinnisvaraarenduse juht Toomas Rell ütles nüüdki, et selgeid plaane pole ning praegu on esiplaanil arutelu, kuidas ja kuhu luua maja ümbritsevale 2,7-hektarisele alale sissepääsutee nii, et Sanatooriumi park võimalikult vähe kahjustatud saaks. Territooriumile on kavas hakata ehitama uusi elamuid.