Jaanus Kriisk: aeg on raha lugema hakata

Erasektor on pidanud viimasel aastal loobuma kaheksast tuhandest riigile rikkust kasvatavast inimesest, seevastu avalikus sektoris on tööle tulnud lausa kümme tuhat palgalist (neist kuus tuhat riigi palgal ja neli tuhat omavalitsustes). See avaliku sektori paisumine teeb aasta tööjõukuluna umbes 300 miljonit eurot. Meenutame, et kui õpetajad pidasid lahingut kõigest 10 miljoni pärast, siis raha ei olnud!