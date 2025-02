Petturid püüdsid lõksu järjekordse ohvri

Politseisse pöördus Tartus elav naine, kes oli saanud petukõne väidetavalt Swedbanki töötajalt. Naisele räägiti, et tema pangakontole tahab keegi võõras ligi pääseda. Pangakontol oleva raha kindlustamiseks tuli naisel sisestada Smart ID koodid ning avastas siis, et kontolt on ära võetud 605 eurot. Kelmusjuhtumi asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.